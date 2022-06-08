شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ألا يتجاوز الأثر المالي 25 مليون ريال في حريق مجمع الظهران مول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "المراكز العربية"، أنه قد تم يوم أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022، إعادة افتتاح مجمع الظهران مول التابع للشركة، باستثناء بعض الأجزاء التي تضررت من الحريق بشكل طفيف.

وأشارت حسب بيان لها على "تداول"، اليوم، أنه جارٍ حالياً استكمال أعمال إعادة تأهيل تلك الأجزاء المتضررة تمهيداً لافتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبينة أن فيما يخص الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر -ما تمثل نسبته 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية- فإن الشركة تقوم حالياً بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيله بشكل لائق، ما سيتطلب إعادة افتتاحه بضعة أشهر.

وفيما يخص الأثر المالي المتعلق بهذا الحادث على قوائم الشركة المالية، توقعت الشركة أنه لن يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال بناءً على التقديرات الأولية وفي ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول، حيث لا زالت الشركة تستكمل إجراءات حصر الأضرار مع شركة التأمين.

وتوقعت ظهور الأثر المالي في قوائم الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2023.