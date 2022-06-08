شكرا لقرائتكم خبر عن الأنشطة النفطية تقود الاقتصاد للنمو 10 % في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9 % في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما حقق نموا بنسبة 2.6 % بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021.

وأرجع التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، النمو إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 20.3 % على أساس سنوي، و2.9 % على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7 % على أساس سنوي، و0.9 % على أساس ربعي.

وقال التقرير: إن الأنشطة الحكومية سجلت نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي، فيما شهدت انخفاضا قدره 0.9 % على أساس ربعي، مشيرا إلى أن الصادرات شهدت ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22.1 % على أساس سنوي، و3.6 % على أساس ربعي، بينما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 20.4 % على أساس سنوي، و10.1 % على أساس ربعي، بينما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموا قدره 18.6 % على أساس سنوي، و17.4 % على أساس ربعي.

وأضاف التقرير: إن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق نموا قدره 7.1 % على أساس ربعي، و2.5 % على أساس سنوي، بينما شهد الاستهلاك النهائي الحكومي انخفاضا قدره 0.6 % على أساس سنوي، و1.2 % على أساس ربعي.

وذكر التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية، والتي بلغت 20.7 % و3.5 % على أساس ربعي، تليها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3 %، في حين شهدت انخفاضا بمقدار 2.7% على أساس ربعي، وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، و2.5% على أساس ربعي.

وأشار التقرير إلى أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، إذ بلغت 32.4 % تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة بلغت 8.4 %، مبينا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 26.961 ريالا خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 33.8 % عن الربع الأول من العام الماضي ونسبة 13.6% عن الربع الرابع من عام 2021.