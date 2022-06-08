شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على سبائك الذهب فى مصر بعد هبوط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أن الطلب على السبائك شهد تراجع كبير منذ النصف الثانة من مايو الماضى، وذلك بعد التراجع الكبير الذى شهدته أسعار الذهب من 1250 إلى 1000 جنيها للجرام تقريبًا، الأمر الذى تسبب فى خسائر كبيرة لحائزي السبائك واللذين اشتروا عند نقاط ومستويات سعرية مرتفعة، حيث بلغ سعر الجرام في سبائك الذهب مستوى 1400 جنيها للجرام وحاليا متراجع إلى 1150 جنيها

وأضاف "عبد الله" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المستويات غير المسبوقة التى سجلها الذهب فى الأسبوع الأول من شهر مايو 2022 كان بمثابة بلونة اختبار، الأمر الذى جعل اللذين تكالبوا على شراء الذهب تعرضوا لخسائر كبيرة تخطت 250 جنيها فى جرام الذهب، وهذا كان قرار خاطئ للشراء في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن المشغولات الذهبية التقليدية تشهد طلب متوسط فى المرحلة الحالية، وأن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا جعلت المستهلك في حالة ترقب لوضع السوق المستقبلى فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وبشأن السوق العالمى للذهب، أوضح ان السوق العالمى يترقب حاليًا اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى منتصف هذا الشهر، فى حين تشير التوقعات والتقارير إلى رفع مرتقب للفائدة الأمريكية بواقع 0.5 % الأمر الذى يؤثر على جاذبية المعدن النفيس، لكن السوق المصرى له وضع خاص في ظل المرحلة الحالية وقد لا يتأثر كثيرا بسعر أونصة الذهب فى حالة تراجعها مع رفع الفائدة الأمريكية.