شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق مرتفعة بدعم من أسهم التكنولوجيا والطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لأسهم أبل وشركات أخرى للتكنولوجيا، لكن تحذيرا بشأن هوامش الأرباح من تارجت كان له تأثير سلبي على قطاع التجزئة‭ ‬في معظم الجلسة.

وصعدت أيضا أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط.

وشهدت الجلسة تداولات متقلبة، إذ تراجعت المؤشرات في التعاملات المبكرة لكن السوق تتعافى من خسائرها الحادة التي منيت بها مؤخرا.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 38.72 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 4159.85 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 110.92 نقطة، أو 0.92 بالمئة، لينهي الجلسة عند 12172.29 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 262.86 نقطة، أو 0.80 بالمئة، ليغلق عند 33178.64 نقطة.

وتنتظر السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي سيصدر يوم الجمعة ومن المتوقع أن يظهر أن التضخم ظل مرتفعا في مايو أيار رغم أن أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستبعد قطاعي الغذاء والطاقة، من المرجح أنها تراجعت قليلا على أساس سنوي.