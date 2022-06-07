شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سلع تتصدر قائمة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى.. والوقود فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أعلى 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي بنهاية 2021، حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي نحو 14.6 مليار دولار، بينما كانت 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 85.9٪.

وتشمل قائمة المنتجات كلا من:

الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية بـ5.8 مليار دولار.

المنتجات الكيماوية والبلاستيك بـ2.4 مليار دولار.

المنتجات المعدنية بـ1.8 مليار دولار.

آلات وأجهزة آلية كهربائية ومعدات النقل بـ1.6 مليار دولار.

المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 1.4 مليار دولار.

الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس 906.9 مليون دولار.

مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج 369.1 مليون دولار.

المطاط والجلود والأخشاب 183.3 مليون دولار.

أصناف أخرى 124.3 مليون دولار.

أجهزة علمية 43.7 مليون دولار.