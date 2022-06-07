شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة يستقبل ثلاثة وفود رسمية من جزر المالديف وإندونيسيا والبنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً للزيارات الرسمية التي تتوافد على المتحف القومي للحضارة المصرية، استقبل المتحف اليوم، ثلاثة وفود رسمية من جزر المالديف، وإندونيسيا، والبنك الدولي، وذلك على هامش زيارتهم الحالية إلى مصر.

واستقبلت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، وزيري المالية والاقتصاد من جزر المالديف، ورئيس البنك المركزي لدولة إندونيسيا، ورئيس مجلس إدارة البنك الدولي وأعضاء مجلس إدارته ووفد من المديرين التنفيذين للبنك، حيث رحبت بهم واصطحبتهم في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي، النسيج المصري، والمومياوات الملكية، وقدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.