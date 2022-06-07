شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: عائدات قناة السويس ترتفع لـ11.6 مليار جنيه فى إبربل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، ارتفاع عائدات هيئة القناة السويس في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تطور عائدات قناة السويس منذ العام الماضي، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 8.7 مليار جنيه في ابريل الماضي، يليها 8.3 مليار جنيه في مايو 2021، ثم 7.8 مليار جنيه في يونيو 2021، وارتفعت إلى 8.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.



تطور عائدات قناة السويس

وسجلت إيرادات قناة السويس في أغسطس الماضي نحو 8.8 مليار جنيه، ثم 8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، وارتفعت مرة أخرى في نوفمبر الماضي لتصبح 9 مليار جنيه، ثم 8.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، و8.5 مليار جنيه في يناير الماضي، ومع بداية شهر فبراير ارتفعت العائدات لتسجل 8.6 مليار جنيه، ثم 10 مليار جنيه في مارس الماضي، وانتهاء بـ11.6 مليار جنيه في ابريل الماضي.