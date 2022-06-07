شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق المرتبة الثانية في نمو الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة تحقق استثمارات بـ 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022

- توقيع 101 صفقة استثمارية في الربع الأول من 2022

- خلق 5,816 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي

أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير موجز الاستثمار الربعي عن توقيع 101 صفقة استثمارية، وكشفت 57 منها عن مبالغ استثماراتها خلال الربع الأول من عام 2022م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن توفر الصفقات التي تشرف عليها الوزارة استثمارات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار وتخلق 5,816 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

وبينت أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2022م، جاءت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022م

وأثبت اقتصاد المملكة أنه أحد أسرع الاقتصادات تعافيًا من أثار جائحة "كوفيد-19" على الصعيد العالمي، كما تُشير التقديرات الأولية للمملكة إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، والذي يُعزى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بواقع 3.7% خلال نفس الفترة.

وأوضحت أن المملكة استطاعت بفضل حزم الحوافز والإصلاحات الاقتصادية المستمرة توفير عدد من الفرص للمستثمرين، حيث أصبح من السهل الوصول إلى العديد من القطاعات غير المستغلة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.

حيث ارتفعت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة لتصل لحوالي 19.3 مليار دولار (72.4 مليار ريال) في عام 2021م، بزيادة سنوية قدرها 257.2%.