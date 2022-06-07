شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية وسط قلق المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وسط قلق بين المستثمرين حيال الضغوط على النمو الاقتصادي من تشديد نشط للسياسة النقدية من بنوك مركزية كبرى في محاولة لتهدئة التضخم، بينما هبطت أسهم شركات التجزئة بعد تحذير متشائم من تارجت الأمريكية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.9 بالمئة بعد أن قلصت تارجت هامش أرباحها الفصلية للمرة الثانية في أقل من شهر.

وهبطت أسهم التكولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1.1 بالمئة، فيما تترقب الأسواق أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة ومن المتوقع أن تظهر زيادة في أسعار المستهلكين الأمريكيين في مايو أيار، وهو ما يثير تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يحتاج لمواصلة زيادات أسعار الفائدة بعد يوليو تموز.