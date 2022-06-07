تفاهم بين «كفاءة» و«المواصفات والمقاييس»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تهدف إلى تأطير أوجه الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في المجالات المشتركة في ضوء الأنظمة، واللوائح، والأوامر، والتعليمات الخاصة بكل طرف، بما يحقق التكامل المستمر بين الطرفين بشكل عام.

ويسعى الطرفان إلى التعاون في وضع الأسس الملائمة التي تساعد على تحقيق متطلبات برنامج كفاءة الطاقة، وبناء أنظمة التسجيل للمنتجات لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، وإجراءات المقارنات المعيارية في مجال بطاقات كفاءة الطاقة، مع تعزيز القدرات الوطنية المرجعية للفحص والاختبار في مجالات كفاءة الطاقة، وتطوير منظومة المطابقة للمنتجات والخدمات، والتعاون الفني في مجال إعداد وتحديث ومراجعة المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتبادل البيانات والمعلومات في مجالات التقييس، وأيضا تعزيز أوجه التعاون التدريبي التوعوي، والاستعانة بالخبرات المتوفرة في نقل المعرفة والمهارات.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار فعاليات المؤتمر الوطني للجودة في نسخته الثامنة تحت شعار «جودة مستدامة.. لوطن طموح»، والذي انطلقت أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، حيث يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وكذلك الجودة في ريادة الأعمال والقطاع الثالث، فضلا عن مناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي والتوجهات المستقبلية في الجودة.