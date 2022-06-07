شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تضبط عمالة مخالفة تغش في أوزان الدجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية عمالة مخالفة تغش في أوزان منتجات الدواجن، من خلال تعبئتها في عبوات بأوزان أعلى من وزنها الفعلي.

واستدعت الوزارة مالك المنشأة الواقعة في سوق الدمام المركزي، وأحالت العمالة المتورطة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

واشتملت المضبوطات على 1700 صحن دجاج جاهز للبيع وزنها الفعلي 325 جم وضعت في عبوات 400 جم، كما ضبطت 1900 ملصق لعلامات تجارية وأوزان مختلفة، و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.

وتؤكد وزارة التجارة حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة، كما تحث عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

المضبوطات

1700 صحن دجاج معد للبيع وزنه الفعلي أقل من المسجل

1900 ملصق لعلامات تجارية وأوزان مختلفة

3 آلات تستخدم للغش في الأوزان