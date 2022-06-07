شكرا لقرائتكم خبر 57 ألف جلسة عمالية في المحاكم خلال 5 أشهر.. وصدور 20 ألف حكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انعقدت أكثر من 57 ألف جلسة عمالية في جميع المحاكم والدوائر العمالية على مستوى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2022، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة أكثر من 20 ألف حكم.

وأوضحت وزارة العدل في تقرير لها أمس، أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 7.5 آلاف قضية، فيما بلغت القضايا المغلقة في جلسة واحدة أكثر من 8.5 آلاف قضية، وبلغت القضايا المغلقة خلال جلستين أكثر من 5 آلاف قضية، بينما بلغت القضايا المغلقة خلال 3 جلسات أكثر من 2.3 ألف قضية.

وبينت أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمالية بلغ 453.8 جلسة يوميا، حيث أسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية، في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية الكترونيا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الالكترونية ناجز Najiz.sa.

وأتاحت وزارة العدل أخيرا لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية الكترونيا عبر بوابة ناجز، لأنواع الدعاوى كافة سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

جلسات المحاكم العمالية

الفترة: يناير مايو 2022

عدد الجلسات: 57 + ألف

المتوسط اليومي: 453.8 جلسة

الأحكام الصادرة: 20 + ألف حكم

الدعاوى العمالية المغلقة:

في جلسة واحدة 8.5 + آلاف قضية

خلال جلستين 5+ آلاف قضية

خلال 3 جلسات 2.3 + ألف قضية

أقل من أسبوعين 7.5 + آلاف قضية

التسوية الودية:

تتم خلال 21 يوما قبل رفع الدعاوى

إذا لم تنته ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونيا

الرفع إلى المحاكم الكترونيا عبر بوابة ناجز لكل أنواع الدعاوى

أنواع الدعاوى العمالية:

الدعاوى الخاضعة لنظام العمل

دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم

شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات التأمينات