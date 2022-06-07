نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول الأعلى منذ 2011 بـ 9.9%

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وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022، الصادر أمس، أن معدل النمو خلال الربع الأول 2022 يعد الأعلى منذ 2011.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 698 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ634.9 مليار ريال خلال الربع نفسه من 2021.
وأفادت نتائج في التقرير، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022، حقق نموا إيجابيا بنسبة 20.3% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021. فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022 نموا إيجابيا بنسبة 3.7 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الربع الأول من عام 2022 حقق ارتفاعا بلغت نسبته 2.6 % مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
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