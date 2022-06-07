شكرا لقرائتكم خبر «سيرك» تطلق «سيل» لمكافحة انسكابات الزيت في سواحل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية؛ لتكون مركزا إقليميا لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأوضحت «سرك» أن شركة «سيل» ستقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية.

وستكون شركة «سيل» حاضرة في جميع المواقع الاستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية، كما ستقدم «سيل» مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا.

وتدعو شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها و إرسال معلوماتهم وخبراتهم على الرابط: https://sailksa.com/sail-registration/ الجدير بالذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «سرك» المهندس عبدالرحمن الفضلي، أعلن مؤخرا موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة متخصصة للخدمات البحرية البيئية، وذلك ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية و شواطئها.

شركة «سيل»

