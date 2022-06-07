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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وصندوق الاستثمار الأردني، وقعا اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية في العاصمة الأردنية عمان بحجم استثمار يصل إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي. وحضر توقيع الاتفاقية في دار رئاسة الوزراء الأردنية، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري. وأكد السفير السديري خلال الحفل المعد بالمناسبة، متانة العلاقات السعودية الأردنية التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن المملكة بوصفها أهم الشركاء التجاريين للأردن تتطلع دوما إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأكد السفير السديري خلال الحفل المعد بالمناسبة، متانة العلاقات السعودية الأردنية التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن المملكة بوصفها أهم الشركاء التجاريين للأردن تتطلع دوما إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

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