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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف التقى في الرياض وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو إيليرا، والوفد المرافق لها، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية. وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الصناعية في إطار اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة. وسلط اللقاء الضوء على الحراك الصناعي الذي تشهده المملكة، وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات، واستعرضت المبادرات التي أطلقتها المملكة والمحفزات والتشريعات التي أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيلها أمام المستثمرين، والتعريف بجهات المنظومة في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين. وسلط اللقاء الضوء على الحراك الصناعي الذي تشهده المملكة، وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات، واستعرضت المبادرات التي أطلقتها المملكة والمحفزات والتشريعات التي أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيلها أمام المستثمرين، والتعريف بجهات المنظومة في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين.

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