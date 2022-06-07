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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، مثل المملكة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة كيغالي برواندا، لتعزيز العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال نشر النطاق العريض وتشجيع الدول على تبني سياسات وطنية للنطاق العريض لبناء مستقبل المجتمعات وتنميتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

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