شكرا لقرائتكم خبر المركز السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي للاعتماد وقع مذكرة تفاهم مشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب والتطوير والجودة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان. ومثل الاعتماد السعودي المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل القعيد، فيما مثل المؤسسة نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي. وأعرب المدير التنفيذي للاعتماد السعودي عن حرص المركز السعودي للاعتماد على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عاليتين. وأعرب المدير التنفيذي للاعتماد السعودي عن حرص المركز السعودي للاعتماد على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عاليتين.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.