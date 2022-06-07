شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وقفز قطاعي الطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.

كما ارتفع قطاعا مواد البناء والعقارات بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي خدمات النقل والشحن والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.1 مليون ورقة مالية بقيمة 511 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.19%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 164.1 ألف جنيه، 69.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.