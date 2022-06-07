شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يربح 3.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة.