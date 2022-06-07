شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: فرص متزايدة بسوق العمل السعودية على هامش موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «فرص العمل الجديدة أساسية، وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك».

أكد موقع «ذا سياست ديلي» أن المملكة توفر فرص عمل كبيرة داخل المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وذلك للسعوديين والمقيمين على حد سواء، كما تشهد زيادة في الأجور على هامش الموسم الديني السنوي الأهم بالنسبة للمسلمين من حول العالم.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: من أجل تغطية احتياجات العمالة المطلوبة خلال موسم الحج، تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت العاملة خلال موسم الحج بترخيص العمال الجدد من خلال خدمة «أجير الحج»، بحيث تصدر تصاريح للعاملين في المشاعر المقدسة خلال هذا الموسم.

وبحسب الموقع، تتيح منصة «أجير» للمنشآت المصرح لها بالعمل خلال موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها، كما تتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على الفرص التي توفرها المنشآت خلال هذا الموسم، والتقدم للحصول على فرصة مناسبة لهم.

وأضاف «ذا سياست ديلي»: «فرص العمل الجديدة أساسية، وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك»، ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة أجير الحاج إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي.

واختتم الموقع أن تطبيق «أجير» يسعى أيضا إلى تعزيز المرونة والتنقل فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودية، وذلك من أجل تغطية احتياجات المؤسسات، ورفع إنتاجية وفعالية القوى العاملة في السوق.