شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.24% خاسرًا 159.21 نقطة ليغلق عند مستوى 12662.75 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.22% خاسرًا 23.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1878.78 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.24% خاسرًا 159.21 نقطة ليغلق عند مستوى 12662.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.98% خاسرًا 222.03 نقطة ليغلق عند مستوى 22329.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.1 مليون سهم بقيمة 5.97 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.59%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 1.21%، 1.19%، 1.18%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.28%.

وقفز 70 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 5.31%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 3.31%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 3.25%، وتراجع 130 سهمًا على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "معادن" بنسبة 2.85%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 647 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.47% خاسرًا 15.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3372.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.5 مليون سهم محققة ما قيمته 267.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5431 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 9.99%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.78%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم العقارات بنسبة 0.57%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والنقل بنسبة 0.34%، 0.29%، على التوالي.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.81%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.74%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.70%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 51.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.315% خاسرًا 30.65 نقطة ليغلق عند مستوى 9696.81 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.949 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 261.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 18.8 ألف صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.78%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.9%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الفجيرة لصناعة البناء" بنسبة 14.61%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.96%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 3.6%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 3.41%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 2%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 339.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.22% خاسرًا 23.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1878.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 105.29% بضغوط هبوط أسهم البنك الأهلي المتحدة، بنك السلام، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.33%، 1.14%، 0.79%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 27.75% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.19%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 100.35% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 5%، وصعد سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 4.35%، 1%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسرًا 34 نقطة ليغلق عند مستوى 7640.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسرًا 31.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8461.99 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسرًا 41.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5956.06 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.86% خاسرًا 54.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6238.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 178.9 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.05%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، ثم قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع والاتصالات بنسبة 0.46%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والتأمين بنسبة 0.22%، 0.18%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.34%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسرًا 18.79 نقطة ليغلق عند مستوى 12959.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 237.6 مليون سهم بقيمة 828.9 مليون ريال عبر تنفيذ 23.5 ألف صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 20 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفض قطاعي الاتصالات والبنوك والخدمات المالية ببورصة قطر بنسبة 1.81%، 1.41%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.34%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، ثم قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%.