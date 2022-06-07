شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع بشكل محدود وعيار 18 يسجل 864 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في التعاملات بالسوق المصري قبل قليل ارتفاعا طفيفا بحوالي جنيهين بعد استقرار ملحوظ عند مستويات 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 وارتفع الذهب الآن إلي 1007 جنيهات.

وسجلت سعر أونصة الذهب تراجع عند مستويات 1840 دولار وقت صياغة هذه السطور الأمر الذي قد ينعكس على سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1007 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 18 يسجل 864 جنيها وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1150 جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8066 جنيها.

وهناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيه، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.