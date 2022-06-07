شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يدعو لبحث اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022 الذي ينزم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والوارة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة التجارية بالقاهرة ووزارة التجارة والصناعة.

وقال العربي في خطاب للوزيرة، إن الاجتماع سيضم كلًا من محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، واللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، والمهندس أمير الهلالي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المستوردين.

ووجه رئيس الغرف التجارية للقاهرة المهندس إبراهيم العربي، الشكر للدكتورة نيفين جامع على جهودها في تطوير وتحديث منظومة التجارة والصناعة في مصر.

يأتي ذلك، بعد أن تقدمت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة إلى إبراهيم العربي ونيفن جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية.

وقال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية في بيان صحفي، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.

ومن جهته، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي «Plug-IN»، موضحا أن ذلك سيتسبب فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.

وفي سياق متصل، تقدم عضو مجلس النواب الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجاة والصناعة، بشأن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، قائلا إنه يتعارض مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.