شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: 250 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الغذائى الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن حجم استثمارات للشركات أعضاء الغرفة وصلت إلى 250 مليار جنيه، لنحو 17.5 ألف منشأة وهي الشركات الرسمية المسجلة بجانب استثمارات أخرى لمصانع غير مسجلة.

وأضاف "سليم" خلال ندوة "غذاء آمن لمستقبل آمن" أن الغرفة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مانحة بهدف الارتقاء بالصناعة والتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تتعاون مع كل الجهات المنورة بسلامة الغذاء.

وطالب بتوفير قروض للشركات الصغيرة للتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتوفير غذاء آمن والتي ستعطي قدرة تنافسية للتوسع بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز 4.1 مليار دولار، ومن المتوقع صعود هذا الرقم ليتجاوز 5 مليار دولار.

ومن جانبها قالت سمر شعراوي، مسؤل التفتيش على المصانع بهيئة سلامةالغذاء، إن تطوير منظومة سلامة الغذاء في ظل وجود الهيئة، يحافظ على سمعة المنتج المصري بالخارج، ويعزز قدرة الشركات على استيفاء الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء في السوق المصري والعالمي.

وأضافت أن الهيئة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات عدة لتسهيل الإجراءات والوقت الزمني للفحص لمنتجات الشركات المستوردة والمصدرة مما يسهل حركة التجارة وخفض تكلفة المنتج وتوفير منتج آمن.

وأوضحت أن الهيئة تتيح للشركات الانضمام القائمة البيضاء، وهي الشركات التي استوفت كافة الاشتراطات الخاصة بمعايير سلامة الغذاء.

لفتت إلى أن شهادة القائمة البيضاء تعتبر أهم المتطلبات للتصدير للسوق السعودية، كما تتابع الهيئة بشكل دوري حفاظ هذه الشركات على العمل بمعايير سلامة الغذاء.