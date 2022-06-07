شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار القمح مع تقدم موسم الحصاد في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، بفضل موسم الحصاد في الصين أكبر مستهلك للقمح في العالم واستمرار نمو المحصول للسنة الثالثة على التوالي في أستراليا أحد أكبر مصدري القمح في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية القول إن الصين جمعت 55% من محصول موسم الشتاء حتى أمس، وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في العام الماضي، مضيفة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد. وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد.

وارتفعت مساء أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5%، بعد أن كانت قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.