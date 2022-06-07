شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي ووزارة البيئة يعلنان الفائزين بجوائز هاكاثون البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الهاكاثون يُحفِّز ويدعم الأفكار المبتكرة للمساهمة في إيجاد حلول للقضايا البيئية

- 5 مسارات بيئية شملها الهاكاثون (الغطاء النباتي، الهواء، حفظ الموارد الطبيعية، الحياة الفطرية، التلوث)

- 300 ألف ريال سعودي لأفضل 3 أفكار بالهاكاثون

- "تطبيق دورها" و "فريق عين الحمى" و "تطبيق أجاج" يتصدرون المراكز الأولى

أعلن البنك الأهلي السعودي بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أفضل 3 أفكار مشاريع بيئية فازت بجائزة هاكاثون البيئة بقيمة 300 ألف ريال وذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة هاكاثون البيئة والذي أقيم مؤخراً في الرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي والرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي. كما كرم معالي وزير البيئة البنك الأهلي السعودي على شراكته المميزة لمبادرة هاكاثون البيئة.

وتستهدف مبادرة هاكاثون البيئة تحفيز ودعم المواهب الشابة ممن يمتلكون أفكاراً وابتكارات خلّاقة للمساهمة في إيجاد حلول للقضايا البيئية التي تواجهها المملكة وذلك في 5 مسارات بيئية (الغطاء النباتي، الهواء، حفظ الموارد الطبيعية، الحياة الفطرية، التلوث).

وقد اعتمدت فكرة الهاكاثون على 3 مراحل رئيسية، حيث تم تسجيل أكثر من 1900 طلب بمرحلة التسجيل وإنشاء الفرق، وحضر أكثر من 350 شخص في ورش العمل الافتراضية، وبنهاية المشروع تم اختيار الفرق المتأهلة لحضور الهاكاثون لمدة 3 أيام متتالية ومن ثم تم التنافس بينهم واختيار وتكريم أفضل 3 أفكار بالهاكاثون خلال الحفل الختامي.

ومن جهته، أوضح الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة بالبنك الأهلي السعودي أن شراكة البنك لمبادرة هاكاثون البيئة وتخصيص جائزة لأفضل أفكار بيئية يأتي ضمن جهوده في ترجمة ريادته المصرفية إلى مسؤوليته المجتمعية في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات قيّمة تستهدف الاســتـدامــة والـتـنـمـيـة. كما عبّر عن سعادته وهنَّأ المشاريع الفائزة والقائمين عليها لما حققوه من إنجازات.

يُذكر أن مبادرات البنك الأهلي السعودي تُمهّد الطريق أمام تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تصب في صميم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك انطلاقاً من الدور الريادي للبنك في مجال حماية البيئة والتي تؤهله لأخذ زمام المبادرة في مختلف المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي، بجانب تمكين البنك لريادة الأعمال من خلال دعم ومساعدة أصحاب الأفكار المميزة في تأسيس المشاريع وفق أفضل المعايير سواء من خلال مبادرات الهاكاثون أو مسرعات الأعمال.

ويُعد البنك أحد أبرز ممثلي القطاع الخاص نشاطاً واهتماماً في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة تحت مظلة منظومة برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، حيث يتبنى البنك ومنذ وقت مبكر حزمة واسعة من المبادرات النوعية في هذا الجانب.