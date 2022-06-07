شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات استيراد مصر من البوتاجاز يواصل التراجع ويسجل 139 ألف طن مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية تراجع حجم الاستيراد من البوتاجاز في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 139 ألف طن في شهر مارس الماضي "مبدئى" تراجعا من 151.6 ألف طن في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن.

وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالي 2022، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في شهر فبراير الماضي انخفاضا من 193 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الاستهلاك أيضا شهدت تراجع هامشي، حيث بلغت نحو 318.3 ألف طن في فبراير الماضي، مقابل 321.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف طن.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.