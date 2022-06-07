شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 120.27 دولار للبرميل عند الساعة 0413 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.33 دولار للبرميل. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين.