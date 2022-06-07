شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة سعر الفائدة في أستراليا 50 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر بنك احتياط أستراليا (المركزي) اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية في البلاد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 85ر0% مقابل 35ر0% قبل الزيادة.

أدى ذلك إلى ارتفاع كبير لسعر الدولار الأسترالي في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى، حيث كانت الأسواق تتوقع زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وجرى تداول الدولار الأسترالي بسعر 94ر95 ين و6747ر0 يورو و7231ر0 دولار أمريكي و1150ر1 دولار نيوزيلندي.

كان البنك المركزي قد رفع في الشهر الماضي سعر الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بسبب العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد.

وقرر مجلس السياسة ببنك الاحتياط الأسترالي برئاسة فيليب لوي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 35ر0%، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاع معدل الفائدة بواقع 15 نقطة أساس.

وقال البنك إن المجلس خلص إلى أنه حان الوقت للبدء في سحب بعض الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد الأسترالي خلال جائحة كورونا.