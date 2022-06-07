شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو وسط عمليات تفريغ حيازات الدولار لكبح الهبوط الحاد لقيمة العملة المحلية.

وبلغت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 71ر447 مليار دولار أمريكي في نهاية أيار/مايو، بانخفاض قدره 59ر1 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات التي قدمها "بنك كوريا"، ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات على أساس شهري.

ويلقى باللوم في هذا الانخفاض على جهود الحكومة لتخفيف تقلبات السوق التي تشير على ما يبدو إلى تفريغها من حيازاتها من الدولار لوقف الانخفاضات الحادة للعملة المحلية.

ولم يقدم بنك كوريا مبلغ الدولارات المباعة لوقف نزول الوون الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية بلغت 49ر401 مليار دولار في نهاية أيار/مايو، بانخفاض 33ر7 مليار دولار عن الشهر السابق. ويمثل هذا الرقم 7ر89 % من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

ومع ذلك، زادت قيمة الودائع 61ر5 مليار دولار على أساس شهري إلى 86ر21 مليار دولار في نهاية أيار/مايو، والتي شكلت 9ر4% من الاحتياطيات.

وقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية هي تاسع أكبر حائز للاحتياطيات الأجنبية في العالم حتى نهاية نيسان/أبريل.