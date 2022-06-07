شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 1948 عاملا سعوديا من المصانع الوطنية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تقرير المؤشرات الصناعية، عن خروج نحو 1948 عاملا سعوديا ودخول نحو 3986 عاملا جديدا وافدا خلال شهر أبريل الماضي، ليصل عدد العمالة الوافدة إلى 5934 عاملا.

وأظهر التقرير إصدار تراخيص لـ 72 مصنعا جديدا خلال شهر أبريل الماضي، برأسمال يقدر بنحو 5.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة 2366 عاملا، بينما بدأ 59 مصنعا الإنتاج بحجم استثمارات 838 مليون ريال، وبلغ عدد الوظائف التي وفرتها المصانع 2713 وظيفة.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية أبريل، وصل إلى 10561 منشأة، بارتفاع 5.3 % مقارنة بالشهر ذاته من 221، إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية 10029 منشأة.