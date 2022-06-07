شكرا لقرائتكم خبر عن 2.079 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في أبريل الماضي بلغ 2.079 تريليون ريال، مقارنة بـ2.059 تريليون ريال في مارس 2022، مرتفعًا بنسبة 0.9 %، على أساس شهري، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 14.4 %، مقارنة بـ 1.817 تريليون ريال في أبريل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في أبريل الماضي بلغت نحو 2.152 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.9 % على أساس شهري، مقارنة بـ 2.134 تريليون ريال في مارس 2022، بينما صعدت على أساس سنوي بنسبة 14.2 %، مقارنة بـ 1.884 تريليون ريال في شهر أبريل 2021.

وأشارت النشرة إلى أن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف ضمن الائتمان المصرفي سجلت في أبريل الماضي نحو 2.064 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.9 %، مقارنة بـ 2.044 تريليون ريال في مارس الماضي، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 14.5 %، مقارنة بـ 1.803 تريليون ريال في شهر أبريل من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن قيمة الكمبيالات المخصومة ضمن الائتمان المصرفي بلغت نحو 15.435 مليار ريال في أبريل الماضي، مرتفعة على أساس شهري، بنسبة 5.2 %، مقارنة بـ14.671 مليار ريال في مارس 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.5 %، مقارنة بـ 14.492 في شهر أبريل 2021.

وأفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في أبريل الماضي نحو 72.794 مليار ريال، منخفضة بنسبة 2.2 %، مقابل 74.460 مليار ريال في مارس 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.9 %، مقارنة بـ 66.800 مليار ريال في شهر أبريل من العام الماضي.