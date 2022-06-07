شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات روسيا من صادرات النفط الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية أن إيرادات روسيا من تصدير النفط تراجعت رغم ارتفاع صادراتها البحرية إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع العائدات يعود إلى التخفيضات الكبيرة التي تقدمها موسكو في أسعار تصدير الخام إلى المشترين في آسيا لتشجيعهم على شراء النفط الروسي في ظل ابتعاد المشترين الأوروبيين عن الخام الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي شحنات الخام الروسي التي تم تصديرها عبر ناقلات النفط البحرية خلال الأسبوع المنتهي في 3 حزيران/يونيو الحالي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب بيانات حركة الملاحة البحرية غادرت موانئ روسيا خلال الأسبوع الماضي 38 ناقلة تحمل 6ر27 مليون برميل، بما يعادل 94ر3 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 10% عن الأسبوع السابق المنتهي في 27 أيار/مايو الماضي.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم 2 حزيران/يونيو الماضي على فرض عقوبات على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

يذكر أن الحظر المقرر تطبيقه على النفط الروسي اعتبارا من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل يشمل فقط صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات، ولا يشمل الخام الذي يصل عبر خط الأنابيب دروجبا.