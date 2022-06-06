شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تتصدر قائمة الشركات العقارية في تقرير مجلة فوربس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022"، التي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والأصول.

وتصدرت مـجـمـوعـة طلعت مصطفى القابضة، القطاع العقاري المصري في تصنيف فوربس باعتبارها أكبر شركة عقارية عامة مدرجة بإجمالي أصول 7.5 مليار دولار ، كما احتلت المركز الخامس في قائمة أقوى 50 شركة في مصر.

وأشارت مجلة فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر عن شهر يونيو الجاري والذي يخصص لتصنيف وترتيب أقوى الشركات العاملة بالشرق الأوسط إلى أن مجموعة طلعت مصطفى طورت اكثر من 33 مليون متر مربع من الاراضى وباعت اكثر من 90 ألف وحدة ، وتمتلك محفظة اراضى تبلغ 74 مليون متر مربع .

وأوضح التقرير أن من أهم مشروعات طلعت مصطفى مدينة الرحاب التى يقطنها 200 ألف نسمة ، ومدينتى التى تستوعب 750 ألف ساكن

كما لفتت فوربس إلى أن طلعت مصطفى وضعت مؤخرا حجر اساس مدينة نور التى تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان امام العاصمة الادارية الجديدة.

وضمت قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022" وهي الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والأصول وبلغ إجمالي القيم السوقية لدى 50 شركة نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار، بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليار دولار.

وتعتمد منهجية عمل مجلة فوربس الشرق الأوسط في تحديد وترتيب الشركات الأقوى بالمنطقة على البيانات المدققة التي يجمعها فرق بحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات وأسواق المال فى دول المنطقة ، حيث يتم على أساسها تصنيف الشركات وفقا للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالى الأصول وصافى الأرباح لعام 2021 .