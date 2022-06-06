شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 24 درجة.. «لتبقى» توضح عدة نصائح لرفع كفاءة التكييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين؛ الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في "اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، والتأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة".

وأوضحت أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة "المستوى الأخضر"؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما المجموعة الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة في العام على الأقل.

وأوصى الخبير والمحلل الاقتصادي ماجد شديد أنه يفضل عدم ترك جهاز التكييف الأسبلت في المكان وذلك لضمان الحفاظ على درجة الحراره الموصى بها، مشيراً إلى الدور الكبير والمهم الذي يقع على عاتق الأسرة في ضبط درجة حرارة المكيف طوال فترة تشغيله.

وقال: وفقا للحملة التوعوية التي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اتضح حجم التوفير في استهلاك الطاقة في حال تثبيتها على 24 مئوية، بالتالي أن يتم تثبيتها وإخفاء الجهاز في المنزل ضرورة من أجل عدم تركه لأي شخص ممكن يغير الدرجة، ممكن قد يتسبب في زيادة الاستهلاك خصوصا في الأماكن التي يرتادها الكثيرين، وتكون محل انتظار أو جلوس لساعات طويلة.