تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، بالرغم من تراجع المعدن عالمياً، وذلك بحسب ما صرح به نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب مساء اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 671 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 862 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 1006 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1149 جنيهًا للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 8048 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1849 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.10%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.