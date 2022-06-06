شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة اللجان التخصصية وتشكيل لجان جديدة بجمعية رجال الأعمال المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، إعادة هيكلة اللجان التخصصية من خلال فصل عدد من اللجان لتصبح أكثر تخصصًا وتشكيل عدة لجان مستحدثة يتم إطلاقها لأول مرة في تاريخ الجمعية، وهي لجان التطوير العقاري والمقاولات، الاستشارات الهندسية، البورصات، والبنوك والتمويل، بالإضافة إلى لجنتين مزمع تشكيلهما خلال الفترة القادمة وهما لجنتي التجارة الداخلية، والصحة، وذلك بما يسهم للتوافق مع التحديات والمتغيرات الحالية سواءً على المستوى المحلي أو العالمي.

وذلك في إطار العمل على المشاركة الفاعلة للأعضاء وضخ دماء جديدة من أصحاب الأعمال والرأي لخدمة الاقتصاد والدفاع عن مصالح الاعضاء، حيث قرر مجلس الإدارة تشكيل لجان جديدة وإعادة هيكلة اللجان التخصصية لتصل إلى 17 لجنة تغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مصر.

وتم تجديد الثقة واستمرار عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية واختيار النواب لهم، وذلك على النحو التالي استمرار المهندس خالد حمزة رئيسًا للجنة الاستيراد والجمارك كما تم اختيار محمد مصلح نائبا أول والأستاذ علاء السبع نائبا ثاني للجنة، واستمرار المستشار محمود فهمي في رئاسة لجنة التشريعات الاقتصادية واختيار بهجت الحسامي نائب أول، والدكتورة فاطمة رياض نائب ثاني للجنة.

كما استمر الدكتور فاروق ناصر لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني محمد منتصر نائب أول، وتم اختيار محمد كامل نائب ثاني للجنة، واستمر الأمين العام للجمعية المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيسًا للجنة الصناعة والبحث العلمي أحمد منير عز الدين نائب أول واختيار عمرو فتوح نائب ثاني للجنة.

واستمرت لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة واختيار منال أمين نائب أول، أحمد الشناوي نائب ثاني للجنة، واستمر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة النقل كما تم اختيار المهندسة عبير لهيطة نائب أول وجار اختيار نائب ثاني للجنة، كما استمر النائب المهندس حسانين توفيق في رئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات واستمر المهندس أحمد سرحان نائباً أول وجار اختيار نائب ثاني للجنة ، بالإضافة إلى استمرار المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة رئيسًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واختيار داليا السواح نائباً للجنة.

كما أنه قد تم فصل عدد من اللجان التخصصية والتي كانت تشمل عدد كبير من التخصصات، وذلك بما يسهم في التركيز على تلك القطاعات بشكل أكبر وأكثر تخصصاً، حيث تم فصل لجنة التشييد ( سابقاً ) إلى لجنتين : لجنة التطوير العقاري والمقاولات برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية كما تم اختيار المهندس علاء الدين فكري نائب أول والمهندس محمد عجلان نائب ثاني للجنة، ولجنة الاستشارات الهندسية برئاسة المهندس عمر صبور والمهندس وليد سويده نائبا للجنة ، كما تم فصل لجنة البنوك والبورصات (سابقاً) لتصبح لجنة البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين واختيار ياسر كمال عبد اللاه نائبًا، ولجنة البورصات برئاسة الدكتور هاشم السيد وجاري اختيار نائبًا للجنة.

أما عن التشكيل الجديد لبقية اللجان التخصصية سواءً برئاسة رؤساء سابقين أو جدد، فقد تم اختيار حسين لطفي لرئاسة لجنة البيئة والدكتورة أمنية فهمي نائباً للجنة، والمهندس فاضل مرزوق لرئاسة لجنة التصدير والأستاذ علي عبدالقادر نائبا أول وجاري اختيار نائب ثاني للجنة.

كما اختير المهندس مصطفى النجاري رئيسا للجنة الزراعة والري، خالد البنا نائبا، والدكتور محمد حلمي هلال رئيسا للجنة الطاقة وجاري اختيار نائبا للجنة، وشملت التغييرات رئاسة لجنة المالية ماجد عز الدين واختيار خالد ضحاوي نائباً للجنة.

بينما من المزمع تشكيل لجنة لقطاع الصحة، ولجنة للتجارة الداخلية في حالة رغبة عدد من الأعضاء في عضويتهما على أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة توافقاً مع ما تشهده الدولة من متطلبات فيما يخص هذين القطاعين الهامين وخاصة في ظل المتغيرات العالمية الحالية.