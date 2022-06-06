شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك دبى تُرحب بإدراج إصدارين من صكوك حكومة إندونيسيا بقيمة 3.25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بورصة ناسداك دبي اليوم بإدراج شريحتين من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار، وتشمل الشريحتان إصداراً بقيمة 1.75 مليار دولار يستحق بعد 5 سنوات بعائد 4.40%، وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق بعد 10سنوات بعائد 4.70%.

ورفع الإدراجان الجديدان إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة من قِبل حكومة إندونيسيا في ناسداك دبي إلى 22 مليار دولار، مما يجعلها أحد أكبر مٌصدري الصكوك في البورصة.

وتُعزز هذه الصكوك، مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حالياً 80.9 مليار دولار.

يذكر أن ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

وسوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي، وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.