شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة "كوباك" بقيمة 73.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف-كوباك لعدد 734.9 ألف سهم بقيمة 73.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أسطول للنقل البري لعدد 8.7 ألف سهم بقيمة 42.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول 120.1 مليون جنيه بحجم تداول 9.5 مليون سهم لعدد 59 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.6 مليون ورقة مالية بقيمة 477.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.08%، والعرب على 15.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 12.4 ألف جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.1 مليون جنيه، 74.5 ألف جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3748 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1186 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.