شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية ودبى بجلسة الاثنين.. وهبوط الكويت وأبو ظبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.31% رابحًا 165.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12821.96 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 2.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3388.93 نقطة، فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.742% خاسرًا 72.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9727.46 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.31% رابحًا 165.91 نقطة ليغلق عند مستوى 12821.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.02% رابحًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2251.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.1 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.42%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.74%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 1.48%، 1.45%، على التوالي، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل وإنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، 1.22%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، 0.09%، على التوالي.

وقفز 128 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 7.18%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 5.08%، وتراجع 60 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.95%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 3.89%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.54%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 355.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحًا 2.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3388.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.3 مليون سهم محققة ما قيمته 252.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5202 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.37%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.12%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 1.81%، 0.63%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 15%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 5.36%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.20%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.3 مليون ورقة بقيمة 64.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.742% خاسرًا 72.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9727.46 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.953 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 348.2 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.1 ألف صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.76%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10.56%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.51%، ثم سهم "شركة بروج بي أل سي" بنسبة 6.33%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 9.93%، ثم سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.74%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 6.74%، فيما تصدر سهم "شركة بروج بي أل سي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 585.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% خاسرًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1901.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 673.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 66.28% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.03%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 15.04% بضغوط هبوط سهم شركة بي إم إم آي بنسبة 0.67%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 10.37% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.64%، 1.11%، 0.62%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 56.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 2.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 0.72%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7674.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحًا 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8493.67 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.66% خاسرًا 40.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5997.37 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75% خاسرًا 47.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6292.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.9 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.14%، 0.1%، على التوالي.