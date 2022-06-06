شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من علاء مرسى مدير الحركه ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصابر محمد رمضان مدير ادارة مكافحة التهريب الجمركى باعتزام المدعو أ . م . ب مصري الجنسيه قائد السياره رقم 1651 نقل، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبالعرض على فهمى محمد مدير ادارة الوارد قرر تشكيل لجنه من مقدمى الإخبارية وعاطف محمد الأحول مأمور الحركة وأنور عبدالستار مدير التعريفة لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 40 هاتف محمول ماركة آيفون برو وبروماكس 13 و 15 سماعه تليفون ماركه آبل مخبأة بالسيارة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و405 آلاف و500 جنيه .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 89 لسنة 2022 .

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .