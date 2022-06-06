شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا العربية» توصي بتوزيع 540 مليون ريال أرباحا على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية نحو 45 %، فيما تستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وقالت الشركة إن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
ونوَّهت إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، وذلك للمساهمين الأجانب غير المقيمين، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 % طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.