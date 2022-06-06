شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا العربية» توصي بتوزيع 540 مليون ريال أرباحا على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021، فيما يقدّر المبلغ الموزع بنحو 540 مليون ريال، بينما تقدر الأسهم المستحقة للأرباح بنحو 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 4.5 ريال.

وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية نحو 45 %، فيما تستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وقالت الشركة إن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية، حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

ونوَّهت إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، وذلك للمساهمين الأجانب غير المقيمين، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 % طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.