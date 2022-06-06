الاقتصاد

«المتطورة» تؤجل البت في استقالة «الشثري» حتى تعيين مجلس الإدارة

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الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة للصناعات المتطورة، عن تلقيها خطاب استقالة عضوي مجلس الإدارة يزيد الشثري، وبدر الشثري، أمس الأول السبت 4 يونيو، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة.

وأشارت الشركة إلى أن أعضاء المجلس فضلوا التريث لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان.

وقرر مجلس الإدارة دراسة الطلبات وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بعمل اللازم لدارسة حالة الخطابات، فيما ستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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