شكرا لقرائتكم خبر عن «المتطورة» تؤجل البت في استقالة «الشثري» حتى تعيين مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، عن تلقيها خطاب استقالة عضوي مجلس الإدارة يزيد الشثري، وبدر الشثري، أمس الأول السبت 4 يونيو، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة. وأشارت الشركة إلى أن أعضاء المجلس فضلوا التريث لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان. وقرر مجلس الإدارة دراسة الطلبات وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بعمل اللازم لدارسة حالة الخطابات، فيما ستقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.