شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «فاس لابز» و«فاليو» لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المراكز العربية عن حصول إحدى شركاتها التابعة «فاس لابز» على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة تحت اسم شركة «فاس للتمويل» مع شركة «فاليو لتمويل المستهلك» بهدف بيع حصة من رأس مال «فاس لابز» تمثل ما نسبته 35 % ممن رأس مال فاس للتمويل لشركة فاليو .

ووفقا للاتفاقية ستصبح حصلة كل من فاس لابز وفاليو ما نسبته 65% و35% على التوالي من رأس مال فاس للتمويل، والمتفق على إبقائه عند 55 مليون ريال، سيخضع هذا التغيير في الملكية لموافقة البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى. وعند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال فاس للتمويل ما نسبته 32.5% (وذلك من خلال ملكيتها لما نسبته 50% من رأسمال فاس لابز).

وستساهم الشراكة الإستراتيجية بين فاس لابز وفاليو في تسريع قدرة فاس للتمويل على بناء وتوسيع منصة تسوق متكاملة لعملائها بدءًا بتزويد عملائها بمجموعة متنوعة من حلول المدفوعات الرقمية، وفي نفس الوقت الاستفادة من مكانة شركة فاليو وقدراتها التكنولوجية وسجل نجاحاتها الحافل.

تجدر الإشارة إلى أن فاليو هي شركة تابعة لمجموعة هيرميس المالية والمالكة للمنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية.

وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 200 موقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسّرة حتى 60 شهرًا لقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

وتهدف شركة فاس للتمويل، بعد اكتمال الترخيص وبدء التشغيل، وتزويد عملائها في السعودية بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغر عن طريق بناء منصة تسوّق متكاملة تُشرك المستهلكين خلال رحلة الشراء بأكملها، منذ الشراء المسبق وحتى ما بعد الشراء. حيث سيتم طرح حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا من خلال شبكة المتاجر الخاصة بالمستأجرين داخل مولات المراكز العربية الـ21 والمنتشرة في 11 مدينة سعودية.

تجدر الإشارة إلى أن فاس لابز، شركة ذات مسؤولية محدودة، هي شركة مملوكة مناصفة من كل من المراكز العربية وشركة فواز عبدالعزيز وشركاه «الحكير». وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية بما فيها حصول فاس لابز على الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي في حينه.