شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يونيو.. عمومية «اتحاد الخليج الأهلية» للتأمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 28 يونيو الحالي، فيما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح.

ووفقًا للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء 28 يونيو الحالي.