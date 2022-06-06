شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «صدر» يوصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عُقدت مساء الأحد 5 يونيو الحالي، إذ اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة 36.79 %.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وتقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية، إضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي، ودعم التوسعات والمشروعات القادمة.

كما تمت الموافقة على صرف 499.288 ريالًا مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.