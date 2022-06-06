شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 1010جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات الإغلاق الأسبوع المنقضى، وذلك مع ثبات السعر العالمي للذهب إضافة إلى استقرار الطلب على المعدن الأصفر في مصر، وعدم حدوث تطورات سعرية في الدولار.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1010 جنيها للجرام، وذلك مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري.

وأضافت الشعبة في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 866 جنيهات في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1010 جنيهات للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1154 جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8096 جنيها.

وهناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيه، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.