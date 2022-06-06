شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع منظومة تأمين إمدادات الوقود وتوافرها محلياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول في اطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محلياً من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للوفاء بإحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها .

وخلال الاجتماع اكد المهندس طارق الملا على استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلى وتأمين توافر الغاز الطبيعى والوقود لمحطات الكهرباء، مشدداً كذلك على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظياً لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتى المتابعة الالكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمى، وهو مايساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلى على ارض المواقع من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك .

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التشغيلى لمصافى تكرير البترول وبرامج الاستغلال الاقتصادى الأمثل للطاقات التكريرية لدعم جهود تلبية الاحتياجات المحلية من الوقود ، علاوة على متابعة موقف برامج الاستيراد من الخام والبنزين والسولار لإستكمال تلبية الاحتياجات المحلية .

واستعرض الاجتماع موقف إنتاج البوتاجاز محلياً من الحقول المنتجة وتوافره في مستودعات التخزين ومراكز التوزيع ، كما تم استعراض برامج استقبال الشحنات المستوردة، حيث تم القاء الضوء على استقبال وتفريغ اول ناقلة بوتاجاز بحمولة 5500 طن في رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط إيذاناً ببدء تشغيله تجريبياً لإستقبال البوتاجاز المستورد بما يمثل شرياناً جديداً لإستقبال منتج البوتاجاز المستورد القادم من ناحية البحر المتوسط في اطار تدعيم البنية الأساسية وشبكة استقبال منتج البوتاجاز، ويزيد من القدرة على المناورة من خلال الموانىء بهدف تأمين امدادات هذا المنتج الحيوى للسوق بلا أى تحديات.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونائبيه للعمليات والشئون المالية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية .