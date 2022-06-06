شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19، بينما ظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى الاسبوع الماضي على تراجع 0.9 بالمئة بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية.